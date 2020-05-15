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Россия разработает новую программу изучения Венеры 

ТАСС 41 минуту назад
Россия разработает новую программу изучения Венеры
Фото: globallookpress.com
Новая программа по исследованию Венеры, включающая отправку минимум трех научных аппаратов, будет разработана в России, основные ее этапы представят в 2021 году. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель ИКИ Лев Зеленый по случаю юбилея института.
"Есть идея сделать не отдельный проект, а программу, включающую несколько миссий, — сказал Зеленый. — Я думаю, что об основных чертах [программы] в следующем году мы сможем говорить публично".
По словам ученого, первой экспедицией в рамках программы будет "Венера-Д", пуск которой намечен на конец 2020-х годов. Через два-три года возможен запуск второй "Венеры", потом третьей — к середине 30-х годов.
Зеленый уточнил, что миссии будут включать посадочные аппараты и различные средства для исследования атмосферы.
Уже разрабатываемый в настоящее время проект посадочной миссии "Венера-Д", отметил научный руководитель ИКИ, будет внесен в готовящуюся Единую космическую программу. Переговоры с американцами, которые, по планам, будут партнерами в рамках проекта, запланированы в октябре. Однако из-за ситуации с коронавирусом "пока не понятно, как это произойдет", — возможно, переговоры пройдут в дистанционном формате, добавил ученый.
Предыдущая комплексная программа исследования Венеры была реализована в СССР. Советский Союз отправил на планету несколько автоматических посадочных станций, в том числе "Венеру-13", которая проработала в агрессивной атмосфере Венеры при температуре почти 500 градусов Цельсия рекордные 2,5 часа. Исследования Венеры имеют значение как с точки зрения предупреждения вероятной парниковой катастрофы на Земле, так и в рамках поиска следов внеземной жизни.
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Технологии , Наука и техника
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