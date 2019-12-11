Ученые планируют тысячелетний полёт на другую планету

Что будет с нами, если мы сделаем нашу планету окончательно непригодной для проживания ни на её орбите, ни на поверхности? Кто-то скажет, что мы все умрём, но учёные из Инициативы межзвездных исследований заявляют, что у них другие планы.

Вместо этого они предложили отправить команду колонистов на ближайшую потенциально обитаемую экзопланету, находящуюся в другой звёздной системе. Например, на Проксиму Центавра B. Да, на это уйдёт тысяча лет, если не больше. Да, сменится не одно поколение космонавтов. Очень вероятно, что и корабль развалится и просто не долетит до цели. Тем не менее, с точки зрения учёных, теоретически задача всё-таки выполнима. Она не нарушает фундаментальных физических принципов и выглядит вполне рационально.

Главное, считают эксперты, как следует подготовиться. И, если это возможно, заранее. На основании текущих исследований даже полёт на Марс нецелесообразен, поскольку ученые ещё не нашли эффективного способа защиты космонавтов от смертоносного космического излучения, а медицинские вопросы, связанные с пребыванием в космосе, до сих пор плохо изучены.

Но что будет, если планета, к которой придётся лететь тысячу лет, окажется не такой уж гостеприимной, как нам кажется из объективов телескопов? На этот вопрос энтузиасты из Инициативы межзвездных исследований не отвечают. Видимо, увлекательность самого полёта для них важнее результата.