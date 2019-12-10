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WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей в 2020 году 

Газета.Ru 2 часа назад
Конец WhatsApp: какие смартфоны отключат с 1 января
Фото: Газета.Ru
С 1 января 2020 года WhatsApp прекращает поддержку смартфонов с устаревшими версиями Android и iOS, а также всех гаджетов на базе Windows Phone. Администрация мессенджера заявила, что будет заниматься поддержкой только тех ОС, которые являются широко распространенными среди пользователей, постепенно отключая несовременные устройства от своей сети.
Начиная с 2020 года, мессенджер WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей по всему миру, сообщает Daily Mail. Так, с 1 января сервис станет недоступным для всех владельцев телефонов на базе Windows Phone — известно, что в этот же день Microsoft прекращает поддержку Windows 10 Mobile OS.
Кроме того, с 1 февраля 2020 года поддержки лишатся устройства на базе iOS версии 8 или старше, а также телефоны с Android 2.3.7 или старше.
Владельцы гаджетов с этими операционными системами не смогут создавать новые аккаунты в WhatsApp, а также заново подтвердить уже существующие профили.
Как заявили в администрации WhatsApp,
«так как мы больше не поддерживаем эти [устаревшие] операционные системы, некоторые функции могут отключиться в любой момент».
Мессенджер, принадлежащий корпорации Facebook, продолжит поддержку iPhone с iOS 9, а также смартфонов с Android 4.0.3. Кроме того, некоторые гаджеты с операционной системой KaiOS 2.5.1, основанной на Linux, например JioPhone и JioPhone 2, также сохранят подключение к WhatsApp.
В WhatsApp считают, что старые версии ОС не обладают тем функционалом, который необходим для внедрения новых функций мессенджера в будущем.
«Это было непростое решение, но оно было правильным, если мы хотим обеспечить людей лучшими способами коммуникаций с друзьями, семьей и любимыми с помощью WhatsApp», — сообщили в администрации сервиса.
Впрочем, вышеобозначенные версии iOS и Android являются настолько древними, что в действительности эти меры вряд ли затронут большое количество пользователей. По состоянию на май 2019 года лишь 0,3% всех владельцев Android все еще пользуются ОС версий 2.3.3–2.3.7. Что же касается iOS, то версия под номером «10» или старше установлена на 5% устройств Apple. Как уже упоминалось выше, выпуск новых гаджетов на Windows Phone и вовсе прекращен ее создателем.
О том, что Microsoft откажется от Windows Phone, которую готовила как прямого конкурента Android, стало известно в начале 2019 года. Компания приняла решение уйти с рынка мобильных ОС.
Как сообщили в пресс-службе, Microsoft перестанет выпускать обновления и патчи и другой технический контент для своей операционной системы 10 декабря 2019 года.
К этому моменту пользователям рекомендуется «перейти на Android или iOS», так как использование устройства без техподдержки может скомпрометировать приватность его владельца.
В начале этой недели стало известно, что мессенджер WhatsApp получит новую функцию — теперь бот может запоминать задачи пользователя и присылать ему соответствующие уведомления. Это будет выглядеть следующим образом — пользователь может создавать задачи, отправив прямое сообщение, пересылать сообщения для создания задачи, а затем получать напоминания. Функция является небесплатной и обойдется забывчивому пользователю в $2,99 (около 190 руб.) ежемесячно при бесплатном пробном периоде в одну неделю.
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Теги:
Технологии , Гаджеты , Интернет , Статьи , Microsoft
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