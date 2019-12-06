Корабль Dragon доставит на МКС «отель для роботов»

Грузовой корабль Dragon, стартовавший 5 декабря с мыса Канаверал во Флориде, доставит на МКС 2,5т грузов, а также «отель для роботов».

Речь идёт о специальной платформе, которая будет смонтирована на внешней поверхности станции. Она предназначена для хранения роботизированных систем в период, когда они не используются экипажем. Кроме того, там будут установлены оборудованные масс-спектрометрами локаторы для обнаружения утечек газа, сообщается на сайте Space.com.

В настоящее время Dragon успешно вышел на орбиту и начал манёвры для стыковки с МКС, которая запланирована на 8 декабря. Корабль будет пристыкован к станции до первых чисел января 2020 года, а затем вернётся на Землю.

Ранее News.ru писал, что первоначально запуск Dragon был запланирован на 4 декабря, однако его пришлось отложить из-за неблагоприятных погодных условий.