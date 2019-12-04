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Станция «Хаябуса-2» запустила ионные двигатели 

Популярная механика 3 часа назад
Станция «Хаябуса-2» запустила ионные двигатели
Фото: Популярная механика
Недавно японская автоматическая межпланетная станция «Хаябуса-2» завершила исследование астероида Рюгу и начала путь домой — к Земле. Как теперь сообщили специалисты миссии, станция успешно протестировала и запустила на полную мощность свои ионные двигатели.
13 ноября текущего года станция «Хаябуса-2» завершила исследование астероида Рюгу и начала медленно отдаляться от него. Позже, 20 ноября, аппарат приступил к тестированию своих маршевых ионных двигателей, а затем, 3 декабря, запустил их на полную мощность — «Хаябуса-2» приступила к полноценному возвращению домой.
Как ожидается, станция достигнет Земли примерно через год. Она доставит на околоземную орбиту капсулу с образцами грунта, собранными с Рюгу; капсула должна будет совершить посадку на полигоне Вумера в Австралии.
«Хаябуса-2» была запущена в декабре 2014 года. Своей цели — астероида Рюгу — она достигла в июне прошлого года.
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Теги:
Технологии , Наука и техника
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