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Обнаружен загадочный световой сигнал из космоса 

Lenta.ru 19 минут назад
Обнаружен загадочный световой сигнал из космоса
Фото: spacetelescope.org / ESA/Hubble & NASA
Российские астрономы обнаружили один из ярчайших источников рентгеновского излучения, находящийся в галактике UGC 6456, которая удалена от Земли на 14,8 миллиона световых лет. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.
Исследователи проанализировали архивные изображения UGC 6456 ULX, полученные с помощью рентгеновской обсерватории Chandra и космического телескопа «Хаббл». Источник изменил светимость более чем на два порядка при пиковом значении 17 на 10 в 39-ой степени эрг в секунду в диапазоне 0,3-8 килоэлектронвольт. Абсолютная звездная величина объекта превышает -7,6, что делает его одним из самых ярких ULX в оптическом диапазоне на данный момент.
Vinokurov et al.
Природа высокой изменчивости в оптическом и рентгеновском диапазоне пока остается невыясненной. Однако колебания яркости имеют амплитуду, аналогичную той, что наблюдается в NGC 7793 P13 — другом источнике рентгеновского излучения, в состав которого входит нейтронная звезда.
Ученые также выявили корреляцию между светимостью в оптическом и рентгеновском диапазоне. Возможное объяснение заключается в том, что рентгеновские лучи порождают видимый свет на внешних краях аккреционного диска, от которого исходит сильный звездный ветер — поток вещества, выдуваемый в межзвездное пространство.
ULX — точечные источники рентгеновского излучения, которые ярче миллиона Солнц на всех длинах волн. Они менее яркие, чем активные галактические ядра, но более стабильны, чем любой известный звездный процесс.
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Теги:
Технологии , Наука и техника
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