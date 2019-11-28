Россия признала свою ненужность на Луне

Научно-технический совет «Роскосмоса» и бюро Совета Российской академии наук по космосу приняли решение о необходимости доработки эскизного проекта космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса, изначально разрабатываемого для полетов на Луну, сообщили РИА Новости источники в ракетно-космической отрасли. Комплекс обойдется в сумму до 1,7 триллиона рублей, однако, как рассказали собеседники агентства, до сих пор непонятно, для чего конкретно необходима эта ракета, что ставит под сомнение целесообразность ее создания.

«Был поднят вопрос о том, зачем создается ракета, чтобы целесообразность ее разработки была понятна, внятно обоснована. В текущем эскизном проекте эта сторона слабо проработана, но для науки такая ракета необходима», — сказал один из источников.

Другой собеседник отметил, что к технической стороне проекта сверхтяжелой ракеты претензий нет. Еще один собеседник добавил, что соответствующий проект планируется представить в 2020 году.

В марте гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин оценил создание и первый запуск «Енисея» в 740 миллиардов рублей.

Грузоподъемность «Енисея» превысит 100 тонн на низкую околоземную орбиту. Первая такая ракета должна быть готова в 2027 году. Пуск носителя запланирован на 2028 год с космодрома Восточный.