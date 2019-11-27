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В Приморье разработали материал для поиска взрывчатки 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
В Приморье разработали материал для поиска взрывчатки
Фото: iStock
Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) вместе с коллегами из Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН), Технологического университета Суинбурн и Мельбурнского центра нанотехнологий разработали сверхчувствительный сенсорный элемент, который может определять мельчайшие следы взрывчатки, сообщает пресс-служба ДВФУ.
С его помощью можно наличие молекул взрывчатки, вести экологический мониторинг, проводить медицинские и криминалистические экспертизы. При этом, в лабораторных условиях он может "найти" токсичные молекулы в жидкостях и газах всего за несколько минут, рассказал участник научного коллектива Александр Кучмижак.
Основой разработанного сенсора стал так называемый "черный" кремний, покрытый слоем карбазола толщиной в одну молекулу. Подобные процессы называются химической функционализацией, так как они получают какие-то конкретные свойства, в данном случае — реагируют на молекулы нитроароматических соединений, в частности таким распространенных, как нитробензол, о-нитротолуол и 2.4-динитротолуол.
"Нитроароматические соединения входят в число наиболее опасных для окружающей среды, куда они попадают через сточные воды производств лаков, красок, растворителей, военных производств. Они содержатся во многих взрывчатых смесях. Обнаруживать их в сверхмалых концентрациях очень трудно", — пояснил Александр Кучмижак.
Ученые отмечают, что стоимость изготовления сенсорной платформы в сравнении с существующими аналогами не высока. Другой плюс в том, что ее можно использовать много раз.
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Теги:
Технологии , Наука и техника , РАН
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