Российские ученые вырастили в космосе образцы костной ткани

На борту Международной космической станции (МКС) ученые впервые создали керамические образцы костной ткани. Об этом пишут «Известия».

Первая партия материала была запущена на МКС в августе, и уже спустя чуть больше месяца их доставили на Землю на спускаемом аппарате. Специалисты использовали в ходе работ идентичные неорганической составляющей настоящей кости материалы, созданные на основе кальций-фосфатной керамики, уточнил директор Института металлургии и материаловедения имени Байкова РАН Владимир Комлев

Предполагается, что в дальнейшем проект позволит пересаживать костные импланты космонавтам в случае травм или болезней. Эксперименты же по выращиванию тканей в космосе продолжат.