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Российские ученые вырастили в космосе образцы костной ткани 

Lenta.ru 47 минут назад
Ученые вырастили в космосе образцы костной ткани
Фото: РИА Новости
На борту Международной космической станции (МКС) ученые впервые создали керамические образцы костной ткани. Об этом пишут «Известия».
Первая партия материала была запущена на МКС в августе, и уже спустя чуть больше месяца их доставили на Землю на спускаемом аппарате. Специалисты использовали в ходе работ идентичные неорганической составляющей настоящей кости материалы, созданные на основе кальций-фосфатной керамики, уточнил директор Института металлургии и материаловедения имени Байкова РАН Владимир Комлев.
Предполагается, что в дальнейшем проект позволит пересаживать костные импланты космонавтам в случае травм или болезней. Эксперименты же по выращиванию тканей в космосе продолжат.
Нацпроект «Наука» был утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. В частности, он предполагает создание в России 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.
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Теги:
Технологии , Наука и техника , Владимир Комлев , Владимир Путин , газета "Известия"
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