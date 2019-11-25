«Летающий чемодан»: РФ показала беспилотные вертолеты

Российские компании вышли на рынок с беспилотными вертолетами

Дубае завершилась 16-я международная аэрокосмическая выставка Dubai Airshow 2019. Сюрпризом стала презентация Россией сразу двух беспилотных летательных аппаратов вертолетного типа. «Газета.Ru» проанализировала достоинства и недостатки обоих беспилотников.

Две российские компании представили на авиасалоне Dubai Airshow свои беспилотные летательные аппараты (БЛА) VRT 300 и AURA 100. Обе компании помимо внутреннего российского рынка рассматривают возможности выхода за рубеж с новыми разработками.

«БЛА вертолетного типа VRT 300 выполнен по соосной схеме. На беспилотнике устанавливается дизельный поршневой двигатель. Объем топлива на борту может доходить до 120 литров», — рассказал «Газете.Ru» ведущий российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов.

Согласно данным компании-производителя «ВР-Технологии», являющаяся дочерней структурой холдинга «Вертолеты России» , аппарат максимальной взлетной массы порядка 300 кг способен нести до 70 кг полезной нагрузки. БЛА может выполнять полеты продолжительностью до 5 часов. Крейсерская скорость составляет 120 км/ч, максимальная может достигать 180 км/ч.

В 2018 году генеральный директор компании «ВР-Технологии» Александр Охонько отметил, что все комплектующие беспилотника — кроме двигателя — созданы и производятся в России. Он отметил, что силовая установка для VRT 300 поставляется одной из западных стран. При этом глава «ВР-Технологии» подчеркнул, что компания изначально отказалась от варианта установки американских или британских двигателей, чтобы избежать возможных осложнений в связи с санкциями.

БЛА этого типа может выполнять полеты в радиусе до 150 км от наземной станции управления. Максимальная высота полета — 2100 м. Эксплуатация комплекса обеспечивается в диапазоне температур окружающей среды от -40 до +50 градусов по Цельсию.

В 2018 году генеральный директор компании Александр Охонько рассказал, что на систему появился первый заказчик из России, не уточнив конкретную компанию, отметив, однако, что заказчик планирует использовать эти БЛА для доставки грузов. По его словам, объем поставляемых аппаратов измеряется «в трехзначных цифрах».

Во время авиасалона МАКС 2019 сообщалось, что беспилотный комплекс VRT-300 разрабатывался в версиях Arctic Supervision (с радаром бокового обзора для ведения ледовой разведки и эксплуатации в условиях Арктики) и Opticvision (с увеличенной дальностью полета для задач мониторинга и дистанционного зондирования).

Также среди задач упоминались возможность применения в системах диагностики, предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций в сфере добычи и транспортировки энергоресурсов. В качестве потенциальных называли и задачи диагностики воздушных линий электропередач, картографирования, транспортировки грузов, поисковых работ, мониторинга экологической обстановки, дорог и объектов придорожной инфраструктуры и т. п.

«Зарубежную премьеру VRT 300 можно считать вполне успешной, если основной целью было привлечение инвестиций и партнеров по продвижению продукта в регионе», — отметил собеседник издания, ведущий российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов.

«В то же время несколько более легкий австрийский БЛА Camcopter S-100 в свое время имел в том регионе более впечатляющий успех, получив стартового заказчика на существенную партию комплексов, что впоследствии в значительной степени предопределило доминирование компании Schiebel в данном сегменте БЛА», — добавил эксперт.

В ходе авиасалона 18 ноября 2019 года АО «Вертолеты России» подписало с эмиратским холдингом Tawazun соглашение об основных условиях сделки по продаже последнему доли акций компании «ВР-Технологии». Сделку предполагается завершить в первом квартале следующего года. Представители Tawazun войдут в совет директоров «ВР-Технологий» на равных с представителями «Вертолетов России». Совместные инвестиции в развитие компании должны составить порядка $400 млн Второй беспилотный летательный аппарат вертолетного типа AURA 100, представленный на Dubai Airshow 2019, разработан специалистами российской компании AURA. БЛА также построен по соосной схеме с диаметром ротора 4,5 м.

«Внешне аппарат напоминает «летающий чемодан», его высота составляет 2 м, а максимальная взлетная масса может достигать 275 кг», — отмечает Денис Федутинов.

Как рассказывают разработчики AURA 100, беспилотник этого типа может выполнять полеты продолжительностью до 3 часов на высотах до 1500 м. Максимальная скорость полета БЛА достигает 150 км/ч. При этом радиус действия заявлен на уровне 100 км. Оснащение БЛА спутниковым каналом связи должно позволить проводить работы за пределами прямой видимости.

Согласно информации AURA, в числе наиболее приоритетных задач для БЛА AURA 100 представители компании-разработчика называют, в частности, транспортные, сельскохозяйственные, мониторинговые и другие актуальные задачи. Так, в Дубае на мероприятии Cargo Connect компания AURA заявила о претензиях на определенную роль в перевозках грузов беспилотным транспортом.

Формально этот беспилотный летательный аппарат был впервые показан на авиасалоне МАКС 2019. Вместе с тем весьма похожий на БЛА AURA 100 аппарат ПТ 100 был замечен на статической площадке конкурса «Авиадартс-2018», традиционно проводимого под Рязанью.

Считается, что потенциальное применение БЛА AURA 100 будет в основном сосредоточено в гражданской сфере.

«Однако подобные заявления не более чем в некотором роде игры пацифистов», — полагает российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов.