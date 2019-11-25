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Запуск «Прогресса» к МКС могут отложить из-за неисправности 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 2 часа назад
Запуск «Прогресса» к МКС могут отложить
Фото: КЦ "Южный"/Роскосмос
Специалисты Роскосмоса обнаружили технические неполадки в российском грузовом корабле «Прогресс МС-13», который должен стартовать к МКС 1 декабря, это может отразиться на дате пуска корабля, сообщили в Роскосмос.
«В ходе работ на космодроме Байконур по подготовке к запуску грузового корабля «Прогресс МС-13» по программе 74-й миссии снабжения Международной космической станции были выявлены замечания. На данный момент замечания устранены, идет проверка всех бортовых систем», — сказали в Роскосмосе, передает РИА «Новости».
Грузовик должен доставить на МКС различные грузы, включая новогодние подарки для экипажа.
О дате пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-13» ведомство сообщит позже. Изначально старт планировался на 6 декабря, но был перенесен на 1 декабря по просьбе НАСА, чтобы не мешать стыковке американского грузового корабля Dragon.
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Теги:
Технологии , Наука и техника , Роскосмос , NASA , РИА Новости , Байконур
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