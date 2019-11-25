Выявлена неисправность в модуле «Прогресс МС-13»

«Роскосмос» выявил неисправность в модуле корабля «Прогресс МС-13»

Специалисты "Роскосмоса" обнаружили технические неполадки в грузовом корабле "Прогресс МС-13", запуск которого должен был состояться 1 декабря, сообщили РИА Новости представители госкорпорации.

"В ходе работ на космодроме Байконур по подготовке к запуску грузового корабля "Прогресс МС-13" по программе 74-й миссии снабжения Международной космической станции были выявлены замечания. На данный момент замечания устранены, идет проверка всех бортовых систем", — уточнил источник в космическом ведомстве.

Новая дата пуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" с российским грузовым кораблем, который должен доставить на различные грузы, включая новогодние подарки для экипажа, будет известна позднее.