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Роскосмос планирует разместить на Луне телескопы для отслеживания опасных астероидов 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Роскосмос разместит на Луне телескопы против астероидов
Фото: Reuters
Роскосмос планирует поставить на российской лунной базе, которую предполагается построить на южном полюсе естественного спутника Земли, телескопы для мониторинга опасных астероидов и комет. Об этом сообщил в интервью ТАСС исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.
"На этой [лунной] базе планируется разместить аппаратуру для изучения дальнего космоса и спецтелескопы для отслеживания угрожающих столкновением с Землей астероидов и комет", — сказал он.
Блошенко уточнил, что телескопы на Луне вместе со спутниками в точках либрации системы Солнце — Земля должны войти в глобальную систему мониторинга астероидно-кометной опасности. Система будет следить за потенциально опасными объектами на фоне Солнца и в глубине космоса.
В пятницу Блошенко сообщил ТАСС, что российские средства наблюдения обнаружили в начале ноября новый астероид, сопоставимый по размеру с вошедшим в 2013 году в атмосферу Земли Челябинским метеоритом. Новое небесное тело прошло на относительно близком расстоянии от планеты — около 140 тыс. км.
В 2016 году была создана российская автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве. В нее входят оптико-электронные станции на территории РФ и за ее пределами — в Армении и Бразилии. Сейчас система в основном наблюдает за объектами в ближнем космосе, отслеживая в том числе космический мусор и обеспечивая безопасность движения космических аппаратов.
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Теги:
Технологии , Наука , Наука и техника , Роскосмос , ИТАР-ТАСС
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