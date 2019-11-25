Роскосмос разместит на Луне телескопы против астероидов

Роскосмос планирует разместить на Луне телескопы для отслеживания опасных астероидов

Роскосмос планирует поставить на российской лунной базе, которую предполагается построить на южном полюсе естественного спутника Земли, телескопы для мониторинга опасных астероидов и комет. Об этом сообщил в интервью ТАСС исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

"На этой [лунной] базе планируется разместить аппаратуру для изучения дальнего космоса и спецтелескопы для отслеживания угрожающих столкновением с Землей астероидов и комет", — сказал он.

Блошенко уточнил, что телескопы на Луне вместе со спутниками в точках либрации системы Солнце — Земля должны войти в глобальную систему мониторинга астероидно-кометной опасности. Система будет следить за потенциально опасными объектами на фоне Солнца и в глубине космоса.

В пятницу Блошенко сообщил ТАСС, что российские средства наблюдения обнаружили в начале ноября новый астероид, сопоставимый по размеру с вошедшим в 2013 году в атмосферу Земли Челябинским метеоритом. Новое небесное тело прошло на относительно близком расстоянии от планеты — около 140 тыс. км.

В 2016 году была создана российская автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве. В нее входят оптико-электронные станции на территории РФ и за ее пределами — в Армении и Бразилии. Сейчас система в основном наблюдает за объектами в ближнем космосе, отслеживая в том числе космический мусор и обеспечивая безопасность движения космических аппаратов.