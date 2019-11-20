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Раскрыта 30-летняя тайна гигантского космического взрыва 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Раскрыта 30-летняя тайна гигантского космического взрыва
Фото: Cardiff University
Ученые Кардиффского университета в Великобритании обнаружили нейтронную звезду, которая на протяжении более 30 лет ускользала от глаз астрономов. Этот объект является остатком SN 1987A — сверхновой в Большом Маггеллановом Облаке, вспышка которой наблюдалась в 1987 году. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.
Исследователи проанализировали изображения, полученные комплексом радиотелескопов Atacama Large Millimeter Array, и обнаружили, что в пылевом облаке, оставшемся после взрыва звезды, находится участок, который ярче своего окружения в субмиллиметровом диапазоне. Это объясняется тем, что внутри находится нейтронная звезда, и прямой свет от нее блокируется на многих длинах волн.
Густое облако пыли конденсировалось из сверхгорячего газа, возникшего при взрыве звезды. Многие ученые и раньше считали, что нейтронная звезда не наблюдалась из-за этого облака, однако в последнее время астрономы начали скептично к этому относиться и сомневаться в правильном понимании эволюции звезд. Однако авторы новой работы утверждают, что они получили доказательства первоначальной версии.
Сверхновая SN 1987A вспыхнула в Большом Магеллановом Облаке на расстоянии 160 тысяч световых лет от Земли. Это был ближайший взрыв звезды, который наблюдался более чем за 400 лет.
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Теги:
Технологии , Наука , Наука и техника , Великобритания
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