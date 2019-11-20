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Политика

Названы сроки появления прототипа вертолета VRT500 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Названы сроки появления прототипа вертолета VRT500
Фото: РИА Новости
Первый летный прототип новейшего российского легкого вертолета VRT500 появится во втором полугодии 2020 года, заявил гендиректор компании «ВР-Технологии» (входит в «Вертолеты России») Александр Охонько.
«Программа продолжается в соответствии с утвержденным графиком. Успешно завершены прочностные испытания, продолжаются аэродинамические испытания несущей системы. Следующий этап — это начало сертификационных испытаний отдельных компонентов и систем. Первый летный прототип будет изготовлен во втором полугодии 2020 года», — передает РИА «Новости» слова Охонько.
Напомним, VRT500 — легкий однодвигательный вертолет, грузопассажирская кабина которого вмешает до пяти человек. Согласно летно-техническим характеристикам он сможет развивать скорость до 250 км/ч, совершать полеты на дальность до 860 км и брать на борт до 730 кг полезной нагрузки.
В ноябре 2018 года глава холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский заявлял, что холдинг собирается представить первый летный образец вертолета VRT500 в 2020 году.
Напомним, в апреле в холдинге «Вертолеты России» сообщали, что серийное производство российского бизнес-вертолета VRT500, который составит конкуренцию американскому Robinson, будет налажено в 2021 году.
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Теги:
Технологии , Другое , Наука и техника , Андрей Богинский , Александр Охонько , АО "Вертолеты России" , РИА Новости
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