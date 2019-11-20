Названы сроки появления прототипа вертолета VRT500

Первый летный прототип новейшего российского легкого вертолета VRT500 появится во втором полугодии 2020 года, заявил гендиректор компании «ВР-Технологии» (входит в «Вертолеты России») Александр Охонько

«Программа продолжается в соответствии с утвержденным графиком. Успешно завершены прочностные испытания, продолжаются аэродинамические испытания несущей системы. Следующий этап — это начало сертификационных испытаний отдельных компонентов и систем. Первый летный прототип будет изготовлен во втором полугодии 2020 года», — передает РИА «Новости» слова Охонько.

Напомним, VRT500 — легкий однодвигательный вертолет, грузопассажирская кабина которого вмешает до пяти человек. Согласно летно-техническим характеристикам он сможет развивать скорость до 250 км/ч, совершать полеты на дальность до 860 км и брать на борт до 730 кг полезной нагрузки.

Напомним, в апреле в холдинге «Вертолеты России» сообщали, что серийное производство российского бизнес-вертолета VRT500, который составит конкуренцию американскому Robinson, будет налажено в 2021 году.