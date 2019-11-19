Ученые совершили прорыв в области унитазостроения

Ученые из Пенсильванского университета создали специальное покрытие для унитаза, благодаря которому отходы жизнедеятельности не будет его пачкать и не придется тратить воду на то, чтобы избавиться от следов. О новинке они рассказали в статье в журнале Nature Sustainability.

На создание покрытия ученых вдохновил тефлон — его структура не позволяет продуктам прилипать к посуде. Специальный спрей образует на внутренней части унитаза микроскопические ворсинки, по которым фекалии соскальзывают в воду, не пачкая поверхность. По словам исследователей, следов от них остается на 90% меньше. Во время тестов с искусственными фекалиями покрытие выдержало 500 смываний. Однако если в унитаз не только испражняться, но и мочиться, обновлять покрытие приходится уже через 50 смываний.

Такое покрытие позволяет снизить распространение бактерий и сэкономить воду которой на смывание содержимого унитазов тратится в мире более 141 млрд литров ежедневно, поясняют исследователи. Однако им еще предстоит изучить, как входящие в него химические вещества будут влиять на окружающую среду.