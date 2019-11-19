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Политика

Ученые совершили прорыв в области унитазостроения 

Газета.Ru 1 час назад
Ученые совершили прорыв в области унитазостроения
Фото: Brendan McDermid/Reuters
Ученые из Пенсильванского университета создали специальное покрытие для унитаза, благодаря которому отходы жизнедеятельности не будет его пачкать и не придется тратить воду на то, чтобы избавиться от следов. О новинке они рассказали в статье в журнале Nature Sustainability.
На создание покрытия ученых вдохновил тефлон — его структура не позволяет продуктам прилипать к посуде. Специальный спрей образует на внутренней части унитаза микроскопические ворсинки, по которым фекалии соскальзывают в воду, не пачкая поверхность. По словам исследователей, следов от них остается на 90% меньше. Во время тестов с искусственными фекалиями покрытие выдержало 500 смываний. Однако если в унитаз не только испражняться, но и мочиться, обновлять покрытие приходится уже через 50 смываний.
Такое покрытие позволяет снизить распространение бактерий и сэкономить воду которой на смывание содержимого унитазов тратится в мире более 141 млрд литров ежедневно, поясняют исследователи. Однако им еще предстоит изучить, как входящие в него химические вещества будут влиять на окружающую среду.
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Теги:
Технологии , Наука и техника
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