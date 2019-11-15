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Ученый назвал способ с точностью узнать скорость движения Солнца 

Деловая газета «Взгляд» 33 минуты назад
Назван способ узнать скорость движения Солнца
Фото: Reuters
Определить точную скорость движения Солнца и расстояние от него до центра галактики можно при помощи изучения орбиты и траектории движения сверхбыстрой звезды S5-HVS1, «выброшенной» из центра Млечного Пути, рассказал доцент кафедры физики Университета Карнеги-Меллона (США) Сергей Копосов.
«Мы и раньше находили сверхбыстрые звезды, но эта является единственной, орбиту который мы смогли определить настолько точно. Ее орбита указывает на самый центр галактики и на черную дыру внутри него. В силу того, что мы точно знаем ее траекторию, у нас есть возможность определить один из компонентов скорости движения Солнца, а также расстояние от центра галактики до него», — цитирует ученого ТАСС.
По данным исследователей, S5-HVS1 движется со скоростью, которая превышает скорость большинства звезд Млечного Пути в десять раз. Она была вытолкнута сверхмассивной черной дырой «Стрелец A» массой в 4 млн солнечных единиц. Астрономы уточняют, что такая большая скорость связана с принадлежностью звезды S5-HVS1 к двойной системе, когда две звезды вращаются вокруг друг друга.
«Двойная система подлетела близко к сверхмассивной черной дыре в центре нашей галактики. Из-за сильного гравитационного поля черной дыры одна звезда зацепилась черной дырой, а другая вылетела с очень большой скоростью. Мы точно не знаем, сколько таких сверхбыстрых объектов движется по нашей галактике, но, скорее всего, звезд, перемещающихся со скоростью больше 1-1,5 тыс. километров в секунду, можно пересчитать по пальцам», — отмечает Копосов.
Звезда начала движение из центра Млечного Пути около 5 млн лет назад. Ученый подчеркнул, что благодаря полученным данным можно будет узнать больше о черной дыре, которая «выбросила» эту сверхбыструю дыру.
Ранее ученые, исследовав образцы лунного грунта, установили, что в первый миллиард лет своего существования Солнце вращалось намного медленнее других звезд.
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Теги:
Технологии , Наука , Наука и техника , ИТАР-ТАСС , США
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