Crew Dragon оказался дешевле «Союз МС»

Одно место на пилотируемом космическом корабле Crew Dragon компании SpaceX стоит 55 миллионов долларов, а на Starliner от Boeing — 90 миллионов, говорится в отчете Управления главного инспектора.

В документе отмечается, что по состоянию на июль 2019 года НАСА за 70 мест для астронавтов на российских пилотируемых космических кораблях серии «Союз» заплатило «Роскосмосу» 3,9 миллиарда долларов (то есть в среднем 55,7 миллиона долларов за место), включая 373,5 миллиона долларов за 5 мест, полученных Boeing (в том числе от ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» по итогам урегулирования споров из-за «Морского старта»). Согласно отчету, с 2006 года до настоящего времени стоимость места на «Союзах» выросла с 21,3 миллиона долларов до 86 миллионов долларов.

В документе говорится, что в рамках программы Commercial Crew Transportation Capability (CCtCap), предполагающей создание частными компаниями пилотируемых космических кораблей для доставки астронавтов на низкую околоземную орбиту, SpaceX от НАСА получила 3,14 миллиарда долларов, тогда как Boeing — 4,82 миллиарда долларов. Всего до 2024 года включительно космические корабли Crew Dragon и Starliner в ходе 12 миссий к МКС должны доставить 48 человек. В отличие от одноразового трехместного российского «Союз» каждый из американских многоразовых Crew Dragon и Starliner, согласно отчету, предназначен для транспортировки к МКС минимум четырех человек один-два раза в год.

Также в документе сообщается, что дополнительно к фиксированной стоимости контракта CCtCap Boeing получила от НАСА 287,2 миллиона долларов, поскольку компания хотела отказаться от участия CCtCap. Аналогичное содействие SpaceX со стороны НАСА предоставлено не было.

В ноябре вице-президент США Майкл Пенс заявил, что до марта 2020 года Соединенные Штаты отправят астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на собственном пилотируемом космическом корабле, что сделает ненужным российский «Союз МС».

В октябре глава НАСА Джим Брайденстайн сказал, что в целях обеспечения постоянного присутствия США на МКС вместо японского астронавта на «Союз МС-16» полетит американский.

В марте компания SpaceX впервые в в рамках программы CCtCap отправила к МКС космический корабль Crew Dragon.

В том же месяце глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин привел свою «экспертную оценку» стоимости мест на Crew Dragon и Starliner. По его словам, одно место там будет стоить 110-120 миллионов долларов, а в настоящее время от продажи мест на «Союзах» госкорпорация «имеет маржу достаточно большую», поскольку «у нас минимум в два раза кресло дешевле». Там же Рогозин отметил, что SpaceX не сможет «демпинговать на цене кресла» Crew Dragon, поскольку соответствующий космический корабль создавался в рамках гражданской программы.

С 2011 года людей на МКС доставляют исключительно российские пилотируемые космические корабли серии «Союз». Соответствующий контракт НАСА и «Роскосмоса» завершается в 2020 году.