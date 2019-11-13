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Новый марсоход протестировали в вакуумной камере 

Популярная механика 1 час назад
Новый марсоход протестировали в вакуумной камере
Фото: NASA/JPL-Caltech
NASA испытало в вакуумной камере — в условиях, напоминающих таковые на Марсе, — марсоход миссии «Марс-2020», подготавливая аппарат к запуску летом следующего года.
NASA уже довольно давно ведет разработку нового марсохода — Mars 2020; он должен быть запущен летом следующего года. В прошлом месяце специалисты аэрокосмического агенства поставили ровер на все шесть колес, а совсем недавно стало известно об испытаниях аппарата в вакуумной камере — в условиях, приближенных к марсианским (тесты состоялись 9 ноября; NASA опубликовало таймлапс, демонстрирующий перемещение ровера в камеру).
После испытаний в вакуумной камере, как передает Space.com со ссылкой на NASA, аппарат вернули в Spacecraft Assembly Facility Лаборатории реактивного движения NASA, где инженеры агентства приступили к новым тестам ровера.
На данный момент запуск миссии Mars 2020 запланирован на июль 2020 года; он должен будет стартовать с космодрома на мысе Канаверал. Посадку на Красной планете миссия, как ожидается, совершит 18 февраля 2021 года — в кратере Джезеро.
Сейчас на поверхности Марса работает два аппарата NASA — марсоход Curiosity и зонд InSight. Ровер Opportunity в начале прошлого лета перестал выходить на связь из-за начавшейся пылевой бури — и NASA так и не смогло возобновить с ним контакт.
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Теги:
Технологии , Наука и техника , NASA
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