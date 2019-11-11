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Качество без компромиссов: зачем Huawei nova 5T пять камер 

Газета.Ru 1 час назад
Сегодня в России стартует предзаказ смартфона Huawei nova 5T — футуристичного гаджета в трех модных градиентных оттенках. В официальную продажу он поступит 22 ноября. Новый телефон является достойным продолжателем серии nova, созданной специально для молодежи. Однако Huawei nova 5T заинтересует и представителей более старшего поколения, которые следят за модными тенденциями и готовы к экспериментам.
Одной из главных особенностей нового гаджета является сразу пять камер — фронтальная на 32 МП и четыре основных, работающих на базе искусственного интеллекта. Квадрокамера с задней стороны смартфона способна создавать макро— и ультраширокоугольные фото, а также красочные портреты с эффектом боке и снимки в высоком разрешении даже при недостаточном освещении.
«Газета.Ru» получила возможность протестировать потенциал камеры Huawei nova 5T, сделав несколько фото. Получившиеся кадры без какой-либо дополнительной обработки — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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Теги:
Технологии , Фото , Газета.Ru
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