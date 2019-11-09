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Boeing будет доставлять людей на Луну прямыми рейсами 

Популярная механика 1 час назад
Boeing доставит людей на Луну прямыми рейсами
Фото: РИА Новости
НАСА получило от Boeing проект нового лунного посадочного модуля. Благодаря меньшему количеству этапов полета, он способен доставить людей на Луну быстрее, безопаснее и дешевле, чем прочие существующие программы.
Boeing откликнулся на объявленный НАСА тендер по созданию обитаемого посадочного лунного модуля и представил собственную концепцию HLS (Boeing Human Lander System). Она отличается меньшим количеством этапов, чем у других проектов: 5 против 11-ти.
«Мы разработали концепцию «Наименьшее количество шагов к Луне», которая сокращает количество сложных этапов и обеспечивает самый безопасный и прямой путь к поверхности Луны», — сказал старший вице-президент по космическим программам Boeing и глава Boeing Defense, Space & Security Джим Чилтон.
Например, компания предлагает обойтись без дополнительной ступени, необходимой для схода с лунной орбиты и посадки, новый корабль должен будет делать это самостоятельно.
В основе HLS лежит Boeing CST-100 Starliner — проект, который может стать первым пилотируемым многоразовым космическим кораблем американского производства. Starliner был успешно испытан в этот понедельник, 4 ноября 2019 года: проверялась система аварийного спасения корабля (САС). Ускоритель смог разогнать капсулу до 650 миль в час (1045 км/ч) всего за 5 секунд.
Основной козырь Boeing — меньшее количество этапов на пути к Луне. К этому же стремятся все конкуренты, включая компанию SpaceX.

Для справки

Недавно Илон Маск заявил о том, что ориентировочная стоимость вывода 100 тонн груза на низкую околоземную орбиту строящимся кораблем Starhip составит от 2 млн долларов (менее 128 млн рублей). Это очень дешево и может сыграть значительную роль при выборе средств доставки грузов и астронавтов на спутник Земли. Однако стоит учитывать, что для достижения Луны и Марса, потребуется гораздо больше топлива, а полезная нагрузка значительно сократится. Многое зависит и от типа горючего, что влияет на эффективность работы двигателей и на стоимость полета. Поэтому приводимые компаниями характеристики "от" недостаточны для определения, какой из проектов более эффективен для достижения Луны и возврата на Землю. Решение НАСА относительно выбора проекта для полета на Луну мы узнаем в следующем году. Все проекты Агентству уже предоставлены и специалисты приступили к оценке эффективности каждого из них. Полет к Луне намечен на 2024 год.
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Комментарии11 
Теги:
Технологии , Наука и техника , Илон Маск , Boeing , SpaceX , NASA
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