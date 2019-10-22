Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Главу пилотируемой космической программы России исключили из руководства РКК «Энергия» 

Деловая газета «Взгляд» 51 минуту назад
Генеральный конструктор пилотируемой космической программы России академик РАН Евгений Микрин исключен из руководства Ракетно-космической корпорации «Энергия», следует из копии приказов гендиректора корпорации.
Возглавляющий РКК «Энергию» Николай Севастьянов приказом о вступлении в должность принял на себя обязанности генерального директора и генконструктора корпорации. Другим приказом он утвердил новую структуру руководства корпорации, в которую вошли три первых заместителя, семь заместителей и главный инженер, передает РИА «Новости».
При этом в руководстве не указан генеральный конструктор пилотируемых комплексов России — первый заместитель генерального директора Евгений Микрин. На должность генконструктора пилотируемых комплексов Микрин утвержден президентом России.
В руководство корпорации также не попал ранее занимавший должность первого заместителя генерального директора — первый заместитель главного конструктора Сергей Романов, до этого в полгода возглавлявший корпорацию.
Это уже не первая попытка убрать Микрина из руководства корпорации. В структуре РКК «Энергия», представленной в конце прошлого года бывшим главой РКК «Энергия» Сергеем Романовым, Микрин также сначала не значился в руководстве, но через определенное время был возвращен на должность.
РКК «Энергия» — головная организация по созданию и эксплуатации российского сегмента Международной космической станции. РКК занимается изготовлением и запусками грузовых кораблей «Прогресс» и пилотируемых кораблей «Союз», разрабатывает и изготавливает модули космических станций, а также космические аппараты связи и дистанционного зондирования Земли.
Гей-пара сбежала в США, прихватив усыновленных детей
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Как изъять «шпионов» из купленной на Западе техники Как изъять «шпионов» из купленной на Западе техники Маск отправил первый твит через разрабатываемую сеть Starlink Маск отправил первый твит через разрабатываемую сеть Starlink Рогозин анонсировал пуски коммерческой ракеты «Союз-2» с Байконура Рогозин анонсировал пуски коммерческой ракеты «Союз-2» с Байконура
Комментарии
Технологии , Наука и техника , Евгений Микрин , Сергей Романов , Николай Севастьянов , РАН , РКК Энергия , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ядерный щит России проверят на прочность
Ядерный щит России проверят на прочность31
Жертвой резни в Новой Москве оказалась беременная
Жертвой резни в Новой Москве оказалась беременная7
Сейф вскрыт: что нашли на месте разрушенной дамбы
Сейф вскрыт: что нашли на месте разрушенной дамбы6
Названа причина смерти дочери посла Ирана
Названа причина смерти дочери посла Ирана22
«Сломал два ребра»: Екатерину Гольдман жестоко избили
«Сломал два ребра»: Екатерину Гольдман жестоко избили3
Видео
«Квартал 95» может привести Зеленского к краху
04:24
«Квартал 95» может привести Зеленского к краху
В мире Статьи
Российские вертолеты заняли базу США в Сирии
03:02
Российские вертолеты заняли базу США в Сирии
Армия Ближний Восток
Названа причина смерти дочери посла Ирана
23:56
Названа причина смерти дочери посла Ирана
Происшествия
Резня в Новой Москве: опубликовано видео с места ЧП
00:41
Резня в Новой Москве: опубликовано видео с места ЧП
Происшествия Другое
Несколько часов до войны. Что решат Путин и Эрдоган
00:40
Несколько часов до войны. Что решат Путин и Эрдоган
В мире Армия
Помочь славянам: для чего Россия вооружает Сербию
03:05
Помочь славянам: для чего Россия вооружает Сербию
Армия Войска
Американцев выгоняют из Ирака
06:08
Американцев выгоняют из Ирака
Армия Ближний Восток
На месте прорыва дамбы найден сейф с золотом
01:48
На месте прорыва дамбы найден сейф с золотом
Происшествия Катастрофы
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
00:48
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
Происшествия Катастрофы
Украинский экс-министр погиб в авиакатастрофе
02:40
Украинский экс-министр погиб в авиакатастрофе
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019