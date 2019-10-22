Главу пилотируемой космической программы России исключили из руководства РКК «Энергия» 

Генеральный конструктор пилотируемой космической программы России академик РАН Евгений Микрин исключен из руководства Ракетно-космической корпорации «Энергия», следует из копии приказов гендиректора корпорации.
Возглавляющий РКК «Энергию» Николай Севастьянов приказом о вступлении в должность принял на себя обязанности генерального директора и генконструктора корпорации. Другим приказом он утвердил новую структуру руководства корпорации, в которую вошли три первых заместителя, семь заместителей и главный инженер, передает РИА «Новости».
При этом в руководстве не указан генеральный конструктор пилотируемых комплексов России — первый заместитель генерального директора Евгений Микрин. На должность генконструктора пилотируемых комплексов Микрин утвержден президентом России.
В руководство корпорации также не попал ранее занимавший должность первого заместителя генерального директора — первый заместитель главного конструктора Сергей Романов, до этого в полгода возглавлявший корпорацию.
Это уже не первая попытка убрать Микрина из руководства корпорации. В структуре РКК «Энергия», представленной в конце прошлого года бывшим главой РКК «Энергия» Сергеем Романовым, Микрин также сначала не значился в руководстве, но через определенное время был возвращен на должность.
РКК «Энергия» — головная организация по созданию и эксплуатации российского сегмента Международной космической станции. РКК занимается изготовлением и запусками грузовых кораблей «Прогресс» и пилотируемых кораблей «Союз», разрабатывает и изготавливает модули космических станций, а также космические аппараты связи и дистанционного зондирования Земли.