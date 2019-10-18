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Две астронавтки впервые вместе вышли в открытый космос 

Рамблер + ещё 17 58 минут назад
Две астронавтки впервые вместе вышли в открытый космос
Фото: РИА Новости
Представители NASA Кристина Кук и Джессика Меир впервые осуществили совместный выход двух женщин одновременно в открытый космос. Исторически событие в прямом эфире транслируется на YouTube.
Астронавткам необходимо заменить блок системы энергопитания Международной космической станции (МКС). Предполагается, что на ремонтные работы у женщин-космонавтов уйдёт около 6 часов, сообщал ТАСС.
По данным агентства, Кристина Кук за последние две недели вышла в открытый космос уже в третий раз, Джессика Меир — впервые. Отмечается, что женщинам необходимо наладить систему энергопитания, которая обеспечивает станцию энергией, когда МКС находится в тени Земли. Вышедший из строя блок питания, по словам экспертов, затрудняет получение дополнительной энергии от ранее установленных литий-ионных аккумуляторов, питающихся от солнечных батарей станции. Кроме того, космонавткам предстоит отремонтировать альфа-магнитный спектрометр.
Ранее, как сообщал «Рамблер», глава NASA Джим Брайденстайн рассказал, что Роскосмос до сих пор не сообщил американской стороне о результатах расследования инцидента на Международной космической станции, в результате которого была обнаружена дыра в обшивке МКС. Брайденстайн отметил, что отверстие в корабле могло стать либо результатом брака на земле до запуска, либо каким-то образом было сделано на орбите. При этом глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что ему известны причины появления дыры, подчеркнув, что рассказано о них не будет.
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Комментарии
Технологии , Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Кристина Кук , Роскосмос , NASA , ИТАР-ТАСС
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