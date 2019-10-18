Две астронавтки впервые вместе вышли в открытый космос

Представители NASA Кристина Кук и Джессика Меир впервые осуществили совместный выход двух женщин одновременно в открытый космос. Исторически событие в прямом эфире транслируется на YouTube.

Астронавткам необходимо заменить блок системы энергопитания Международной космической станции (МКС). Предполагается, что на ремонтные работы у женщин-космонавтов уйдёт около 6 часов, сообщал ТАСС.

По данным агентства, Кристина Кук за последние две недели вышла в открытый космос уже в третий раз, Джессика Меир — впервые. Отмечается, что женщинам необходимо наладить систему энергопитания, которая обеспечивает станцию энергией, когда МКС находится в тени Земли. Вышедший из строя блок питания, по словам экспертов, затрудняет получение дополнительной энергии от ранее установленных литий-ионных аккумуляторов, питающихся от солнечных батарей станции. Кроме того, космонавткам предстоит отремонтировать альфа-магнитный спектрометр.