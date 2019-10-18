Superjet 100 сравнили с больным ребенком 

Техническая доработка самолетов модели Sukhoi Superjet 100 не решит проблемы с безопасностью использования лайнеров, как частое посещение врачей не сделает из больного ребенка олимпийского чемпиона. Об этом в разговоре с «URA.RU» заявил авиаэксперт Сергей Крутоусов, комментируя новость об обновлении SSJ100.
«„Суперджету“ ничего не поможет. С машиной уже все случилось. Какие-то люди пытаются с ней что-то сделать. Там проблема, например, с нестандартной ручкой управления, которую используют пилоты. Самолет не отвечает тем задачам и требованиям, которые стоят перед российским авиастроением», — сказал Крутоусов.
Также специалист отметил, что Sukhoi Superjet 100 был придуман «неквалифицированными» людьми.
«Они теперь пытаются его исправить. [Но] когда вы родили больного ребенка и с детства его водите по врачам, он у вас не поедет на Олимпиаду», — заключил эксперт.
Как писало «URA.RU», ранее компания «Гражданские самолеты Сухого» рассказала об успешных испытаниях новых моделей Sukhoi Superjet 100 с горизонтальными законцовками крыла. Это, как предполагается, должно увеличить управляемость лайнеров и поможет избежать инцидентов, подобных тому, который случился в Шереметьево в мае.
Крупнейшим эксплуатантом самолетов Sukhoi Superjet 100 является «Аэрофлот» (сейчас у компании 49 лайнеров, еще 100 должны поступить к 2026 году). Также самолеты SSJ100 активно использует авиакомпания «Ямал», в авиапарке которой находится 15 моделей SSJ.