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ВВС США заметили сход с орбиты российского наноспутника 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 16 октября 2019
ВВС США заметили сход с орбиты российского наноспутника
Фото: РИА Новости
Выведенный на орбиту с борта МКС российский технологический наноспутник ТНС-0 № 2 прекратил существование, сообщили в ВВС США.
Как следует из данных на специализированном сайте ВВС США space-track.org, наноспутник вошел в атмосферу и прекратил существование 15 октября.
На ТНС-0 № 2 впервые в космосе были испытаны экспериментальная аппаратура спутниковой навигации по сигналам ГЛОНАСС, солнечные датчики, бортовой вычислитель и система электропитания, передает РИА «Новости».
При этом расчетный срок службы пятикилограммового спутника составлял три месяца.
Напомним, 18 августа 2017 года российские космонавты Федор Юрчихин и Сергей Рязанский более 7,5 часов работали в открытом космосе, они успешно выполнили задачи, в частности, испытали скафандр нового поколения «Орлан-МКС» и вручную запустили несколько наноспутников.
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Технологии , Наука и техника , Сергей Рязанский , Федор Юрчихин , РИА Новости , США
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