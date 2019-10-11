Покупатели алкоголя смогут подтвердить возраст лицом

Возраст при покупке алкоголя можно будет установить через сканирование лица

Российские онлайн-магазины и традиционная розница могут начать проверять возраст клиента при покупке алкоголя с помощью сканирования его лица через единую биометрическую систему, разрабатываемую "Ростелекомом", сообщил РИА Новости президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов в кулуарах форума Finopolis.

Биометрия — это система распознавания людей по одной или нескольким физическим или поведенческим чертам. Например, по трехмерной фотографии лица, голосу, или отпечатку пальца. Для продажи алкоголя потребуется только фото, рассказал Соколов.

Минфина и Минкомсвязи Единая биометрическая система была создана по инициативе ЦБ РФ России в июне 2018 года. Пройдя идентификацию в системе, можно с помощью голоса и фотоизображения, например, удаленно открыть счет или заказать выпуск карты на портале госуслуг. Сдать биометрию можно в 175 банках России.

"Мы считаем, что эту систему можно использовать для онлайн-продажи алкоголя. Самое главное — чтобы у компании был выбор. Она может самостоятельно проверять паспорт у клиента и нести риски потери лицензии, если окажется, что получатель заказа несовершеннолетний, а курьер его не проверил, или паспорта не оказалось под рукой. Или же переложить этот риск на информационную систему, которая будет проверять возраст через фото клиента", — рассказал президент АКИТ.

Соколов отметил, что вероятность включения данного способа проверки возраста в законопроект, легализующий онлайн-торговлю алкоголем, высока.

"Мы, вроде, обо всем договорились и с "Ростелекомом", и с правительством тоже. Я думаю, что эта опция появится в законопроекте, и клиента можно будет идентифицировать двумя способами на усмотрение компании — по документу или через биометрию", — сказал он.

Проект закона о легализации в РФ интернет-торговли алкоголем будет внесен в правительство уже на этой неделе, заявил в среду журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов

"Единая биометрическая система связана с данными о гражданах из "Госуслуг", благодаря этому можно однозначно идентифицировать, что человеку исполнилось 18 лет. Биометрия позволит родителям быть уверенными, что подростки не купят алкоголь, а магазинам — что они не продадут такие товары детям. Такие преимущества дает именно федеральная система, где уже хранятся подтвержденные данные многих граждан", — рассказал РИА Новости директор по цифровой идентичности "Ростелекома" Иван Беров.

Среди онлайн-ритейлеров интерес к биометрии проявили Ozon и "Утконос", добавил президент АКИТ. По его словам, члены ассоциации сейчас также обсуждают использование биометрии для подтверждения возраста клиентов на кассах физических магазинов: идут переговоры с "Азбукой вкуса", X5 Retail Group , Metro, "О'кей", "Ашаном"