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Китай показал «боевой НЛО» 

Lenta.ru + ещё 1 53 минуты назад
Китай показал «боевой НЛО»
Фото: @alert5
На выставке China Helicopter Exposition 2019, открывшейся 10 октября в городе Тяньцзинь (северо-восток Китая), замечен макет дискоообразного летательного аппарата, по форме напоминающий неопознанный летающий объект (НЛО), пишет The Drive.
Американское издание отмечает, что в диаметре основной ротор летательного аппарата, предназначенный для его вертикально подъема, достигает примерно 5 метров, а само изделие, вмещает, вероятно, до двух человек. The Drive скептически относится к перспективам представленного изделия, отдельные возможности которого сравниваются с действующими моделями боевых вертолетов.
Согласно опубликованной пользователем Alert 5 в Twitter спецификации аппарата, дисколет способен развивать скорость до 650 километров в час.
Ранее 1 октября, на параде, прошедшем на площади Тяньаньмэнь в Пекине, посвященном 70-летию образования республики, Китай продемонстрировал свои мощнейшие и перспективные вооружения.
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Технологии , Наука и техника , Китай , Тяньцзинь
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