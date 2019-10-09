СМИ: Автор теории расширяющейся Земли найден мертвым в Москве

Известный ученый, доктор наук Владимир Ларин найден мертвым на балконе собственной квартиры в Москве . Рассматривается версия о самоубийстве: ученый в последнее время серьезно болел.

Как сообщил сайт Mk.Ru, 80-летний геолог страдал от сильных болей, которые были вызваны онкологией.

Ларин — автор одной из разновидностей геологической гипотезы «расширяющейся Земли». Согласно этой гипотезе, наша планета постоянно увеличивает свой объем, что ведет к движению материков по ее поверхности. Ученый опубликовал пять книг, более 40 научных статей. Кандидатскую диссертацию на тему «Поиски скрытых месторождений редких металлов кварцево-жильно-грейзеновой формации» Ларин защитил в 1968 году, докторскую диссертацию на тему «Земля: состав, строение и развитие (альтернативная глобальная концепция)» Ларин защитил в 1989-м. Научные работы ученого признаны во всем мире.

С 2013 года Ларин работал в редколлегии электронного научного журнала «Глубинная нефть». Он получил патент на изобретение «Способ использования вещества мантии Земли для получения водорода».