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В космосе впервые вырастили говядину 

ТК «Звезда» 5 часов назад
В космосе впервые вырастили говядину
Фото: ТАСС
Научный эксперимент провели на Международной космической станции.
На МКС впервые вырастили мясо из коровьих клеток. Опыт провели по израильской технологии в российской части станции.
Клетки животных собрали на Земле и доставили в космос, где на 3D-принтере, имитирующем процесс естественной регенерации клеток, напечатали новый кусок говядины. На вкус стейк оценить не удалось, так как процесс происходил в рамках научного эксперимента.
Планируется, что в ближайшем будущем технология позволит обеспечивать мясной пищей астронавтов. Стоимость выращенного куска говядины оценивается в десять тысяч долларов, однако доставка такого же на МКС обошлась бы в четыре раза дороже. Кроме того, ученые надеются, что выращиваемое мясо, которое можно производить в любых условиях, позволит снизить негативное воздействие животноводства на Землю.
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Технологии , Наука , Наука и техника
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