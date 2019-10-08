На Марсе нашли оазис

Curiosity обнаружил древний оазис на Марсе

Марсоход NASA Curiosity при изучении кратера Гейла на Красной планете обнаружил обогащенные минеральными солями породы, свидетельствующие о наличии в древности системы неглубоких соленых водоемов.

Исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience, а коротко о нем сообщается на сайте NASA. Авторы рассказывают о результатах анализа древних пород, обнаруженных в кратере Гейла. Этот огромный древний бассейн имеет диаметр около 150 км.

Изучение пород позволило понять, каким был ландшафт Марса в данном регионе порядка 3,5 миллиарда лет назад. По мнению ученых, в тот период времени марсианская среда отличалась нестабильностью, вызванной климатическими колебаниями.

Исследование подтвердило, что климат на Красной планете был влажным. По стенам кратера Гейла стекали потоки воды, которые заполняли его, скрывая дно. Затем вода высыхала, после чего цикл повторялся. Вероятно, это повторялось много раз на протяжении миллионов лет.

Дно кратера периодически покрывалось густой сетью неглубоких и небольших по размерам соленых озер. Установить это удалось при помощи данных марсохода Curiosity. Он обнаружил настоящий оазис, получивший название остров Саттона.

Это небольшой участок размером около 150 метров в поперечнике, который марсоход посетил еще в 2017 году. Обычно, когда озеро полностью высыхает, оно оставляет после себя скопление чистых кристаллов соли. Но соли острова Саттона оказались совершенно иными.

Во-первых, это минеральные соли, а не поваренная соль. Во-вторых, они смешаны с донным осадком. То есть они кристаллизовались во влажной среде — возможно, прямо под испаряющимися мелкими прудами с соленой водой.

Исследователи исходили из того, что Земля и Марс были похожи на ранней стадии своего развития. Поэтому они предположили, что остров Саттона, возможно, напоминал соленые озера в Альтиплано в Южной Америке.

Ручьи и реки стекают с горных хребтов на это засушливое высокогорное плато и наполняют изолированные бассейны, похожие на кратер Гейла на Марсе. При этом озера на Альтиплано находятся под сильным влиянием климата точно так же, как и кратер Гейла.

"В течение самых засушливых периодов озера Альтиплано становятся более мелкими, а некоторые из них могут полностью пересохнуть, — говорит ведущий автор исследования Уильям Рапин. — Тот факт, что они лишены растительности, тоже делает их немного похожими на Марс".

По мере подъема марсохода на гору Шарпа все заметнее тенденция перехода ландшафта от влажного к сухому. Но она оказалась не линейной. По мнению ученых, скорее всего, это был такой же цикличный процесс, как и на острове Саттона, который чередовал более засушливые периоды времени с более влажными.

Ветер и проточная вода с течением времени образовали осадочные слои, которые затвердели и превратились в горные породы. Их детальное изучение позволит определить, как долго длился процесс превращения Марса в пустыню.