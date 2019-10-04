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НАСА просит перенести запуск «Прогресса», чтобы не мешать кораблю Маска 

РИА Новости 3 часа назад
НАСА обратилось с просьбой к Роскосмосу
Фото: Олег Артемьев/Роскосмос
НАСА попросило Роскосмос перенести запуск грузового корабля "Прогресс МС-13" к Международной космической станции с 6 декабря на другое время, чтобы не мешать стыковке американского грузовика Dragon в тот же день, сообщил РИА Новости официальный представитель НАСА.
"НАСА отправило Роскосмосу запрос о том, чтобы урегулировать ситуацию со сближением Dragon (с МКС)", — сказал он.
По словам собеседника агентства, Роскосмос сейчас рассматривает возможность отправить "Прогресс" как до, так и после Dragon.
Запуск российского "Прогресса МС-13" пока планируется на 6 декабря. Грузовой корабль производства компании Илона Маска SpaceX Dragon планируют отправить к МКС 4 декабря. Ожидается, что 6 декабря он приблизится к станции, где его захватит рука-манипулятор и пристыкует к МКС.
Это не первый случай, когда НАСА или Роскосмос переносят запуск, чтобы избежать подобных проблем. В качестве возможной новой даты для запуска "Прогресса" рассматривается 1 декабря.
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Технологии , Наука и техника , Роскосмос , SpaceX , NASA , РИА Новости
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