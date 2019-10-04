НАСА обратилось с просьбой к Роскосмосу

НАСА просит перенести запуск «Прогресса», чтобы не мешать кораблю Маска

НАСА попросило Роскосмос перенести запуск грузового корабля "Прогресс МС-13" к Международной космической станции с 6 декабря на другое время, чтобы не мешать стыковке американского грузовика Dragon в тот же день, сообщил РИА Новости официальный представитель НАСА.

"НАСА отправило Роскосмосу запрос о том, чтобы урегулировать ситуацию со сближением Dragon (с МКС)", — сказал он.

По словам собеседника агентства, Роскосмос сейчас рассматривает возможность отправить "Прогресс" как до, так и после Dragon.

Запуск российского "Прогресса МС-13" пока планируется на 6 декабря. Грузовой корабль производства компании Илона Маска SpaceX Dragon планируют отправить к МКС 4 декабря. Ожидается, что 6 декабря он приблизится к станции, где его захватит рука-манипулятор и пристыкует к МКС.

Это не первый случай, когда НАСА или Роскосмос переносят запуск, чтобы избежать подобных проблем. В качестве возможной новой даты для запуска "Прогресса" рассматривается 1 декабря.