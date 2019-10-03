Рогозина не впечатлил Starship Маска

«Смотрел, не впечатляет», — передает РИА «Новости» слова Рогозина.

По его словам, технические специалисты «Роскосмоса» сказали, что техническая реализуемость проект составляет 20%.

«Все остальное — белый шум», — заметил глава госкорпорации.

Напомним, в воскресенье Маск презентовал новый космический корабль Starship, предназначенный для многократных запусков и перелетов в пределах Солнечной системы с экипажем на борту.