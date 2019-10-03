Рогозин сообщил о начале создания НКЦ

Рогозин сообщил о начале создания Национального космического центра

«Работы уже развернуты. Эскизный проект Национального космического центра и архитектурный план застройки технопарка одобрен московским правительством и Роскосмосом», — сказал он, передает РИА «Новости».

В августе Рогозин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что госкорпорация и власти Москвы согласовали один из вариантов проекта Национального космического центра ( НКЦ ), который будет создан на территории Центра Хруничева в Москве.

В правительстве Москвы сообщали, что строительством НКЦ в Москве будет заниматься принадлежащая столице инжиниринговая компания «Мосинжпроект». Открытие Центра запланировано на 2022 год.