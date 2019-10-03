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Рогозин сообщил о начале создания Национального космического центра 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Рогозин сообщил о начале создания НКЦ
Фото: РИА Новости
Работы по созданию в российской столице Национального космического центра начались, проект одобрен правительством Москвы и Роскосмосом, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Работы уже развернуты. Эскизный проект Национального космического центра и архитектурный план застройки технопарка одобрен московским правительством и Роскосмосом», — сказал он, передает РИА «Новости».
В августе Рогозин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что госкорпорация и власти Москвы согласовали один из вариантов проекта Национального космического центра (НКЦ), который будет создан на территории Центра Хруничева в Москве.
В правительстве Москвы сообщали, что строительством НКЦ в Москве будет заниматься принадлежащая столице инжиниринговая компания «Мосинжпроект». Открытие Центра запланировано на 2022 год.
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Технологии , Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Владимир Путин , ГКНПЦ им.М.В.Хруничева , Роскосмос , Правительство Москвы , АКБ "Национальный клиринговый центр" , РИА Новости , Москва
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