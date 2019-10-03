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Японский зонд «Хаябуса-2» отправил робота к астероиду Рюгу 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Зонд «Хаябуса-2» отправил робота к астероиду Рюгу
Фото: JAXA/ Akihiro Ikeshita
Японский космический зонд "Хаябуса-2", находящийся у астероида Рюгу, направил в четверг нового мини-робота для обследования его поверхности в качестве последней задачи перед возвращением на Землю к концу 2020 года, передало агентство Киодо.
Робот "Минерва-II2" будет изучать гравитацию астероида Рюгу в надежде понять механизм происхождения солнечной системы и жизни на Земле. Он будет кружить на орбите астероида пять дней перед тем, как совершить на него посадку. Сам зонд "Хаябуса-2" останется на высоте 8-10 километров над Рюгу и будет делать фотоснимки его поверхности.
Предыдущие два робота с "Хаябусы-2" успешно совершили посадку на астероиде в сентябре прошлого года, передав фотографии его каменистой поверхности.
Космический зонд "Хаябуса-2" был запущен в 2014 году. Астероид Рюгу удален от Земли на 340 миллионов километров. Его диаметр составляет около 900 метров. Ученые полагают, что на Рюгу они смогут найти ответы на вопрос о зарождении солнечной системы 4,6 миллиарда лет назад и жизни на Земле. Орбита астероида проходит вблизи орбит Земли и Марса, это дает основание ученым надеяться, что в грунте могут быть обнаружены следы воды и органических веществ.
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Технологии , Наука и техника
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