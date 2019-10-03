«Союз МС-12» отстыковался от МКС 

Пилотируемый космический корабль "Союз МС-12", на борту которого находятся россиянин Алексей Овчинин, американец Ник Хейг и первый в истории представитель Объединенных Арабских Эмиратов в космосе Хазаа аль-Мансури, отстыковался от Международной космической станции и отправился к Земле. Об этом сообщили в четверг журналистам в Центре управления полетами (ЦУП).
"Произведена расстыковка космического корабля "Союз МС-12" и Международной космической станции. По результатам анализа телеметрической информации, процедура прошла штатно. По докладу командира космического корабля, замечаний нет", — сказал представитель ЦУП.
Посадка спускаемого аппарата запланирована на 14:00 мск в 147 км юго-восточнее города Жезказган (Казахстан).
На околоземной орбите продолжат работать российские космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка, астронавты NASA Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также представитель Европейского космического агентства Лука Пармитано (Италия).