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«Союз МС-12» отстыковался от МКС 

ТАСС + ещё 20 1 час назад
«Союз МС-12» отстыковался от МКС
Фото: РИА Новости
Пилотируемый космический корабль "Союз МС-12", на борту которого находятся россиянин Алексей Овчинин, американец Ник Хейг и первый в истории представитель Объединенных Арабских Эмиратов в космосе Хазаа аль-Мансури, отстыковался от Международной космической станции и отправился к Земле. Об этом сообщили в четверг журналистам в Центре управления полетами (ЦУП).
"Произведена расстыковка космического корабля "Союз МС-12" и Международной космической станции. По результатам анализа телеметрической информации, процедура прошла штатно. По докладу командира космического корабля, замечаний нет", — сказал представитель ЦУП.
Посадка спускаемого аппарата запланирована на 14:00 мск в 147 км юго-восточнее города Жезказган (Казахстан).
На околоземной орбите продолжат работать российские космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка, астронавты NASA Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также представитель Европейского космического агентства Лука Пармитано (Италия).
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Комментарии
Технологии , Наука и техника , Кристина Кук , Олег Скрипочка , Александр Скворцов , Эндрю Морган , Лука Пармитано , Алексей Овчинин , ЦУП , Европейское космическое агентство , NASA , ОАЭ
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