Обнаружены небывалые изменения атмосферы Земли

Зафиксированы небывалые изменения атмосферы Земли

Ученые Техасского университета A&M заявили, что концентрация углекислого газа в атмосфере достигла значений, беспрецедентных за последние 2,5 миллиона лет. За все время своего существования люди современного типа — Homo sapiens — не жили в таких условиях. Статья с результатами научной работы опубликована в журнале Nature Communications.

Специалисты реконструировали состав атмосферы, изучив карбонаты в ископаемых почвах Лессового плато в Китае возрастом до 22 миллионов лет. Данные о концентрации углекислого газа были сопоставимы с результатами исследования образцов льда.

Оказалось, что первые представители рода Homo erectus, существовавшие 2,1-1,8 миллиона лет назад, жили в среде с низким содержанием углекислого газа (около 320 частей на миллион). Концентрация парникового газа продержалась на стабильном уровне до 1965 года, после чего она достигла 415 частей на миллион.

Ученые также выяснили, что крупные климатические изменения в среднем плейстоцене, которые вызвали Рисское оледенение (350-187 тысяч лет назад), не связаны с колебаниями уровня диоксида углерода, а имели другие причины.