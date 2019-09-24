В России создали искусственное мясо

В России создали искусственно выращенное мясо

Московское предприятие «Очаковский комбинат пищевых ингредиентов» собирается через несколько лет производить искусственно выращенное мясо по 500 рублей за килограмм

Зачем нужно искусственное мясо? Человечеству не хватает настоящего. Когда голландец Марк Пост начал свои работы, население Земли было менее 7 млрд человек. А через несколько лет должно превысить 8 млрд И почти все эти миллиарды хотят есть бифштекс!

Технология выращивания мяса теоретически проста — берутся клетки живого организма и выращиваются в питательной среде. Но на этом простота заканчивается. Клетки должны расти в линии, похожие на настоящие мышечные ткани, нужны дешевые питательные среды, ингредиенты и биореакторы для крупномасштабного производства. Все это пока либо очень дорого, либо вообще не существует. Правда, биомедицинский инженер Шуламит Левенберг из института Хайфы утверждает, что перекрыл по себестоимости голландца Марка Поста и стоимость мяса для гамбургера, выращенного в его лаборатории, составляет «всего» 50 долларов. Однако Израиль уже вложил в эти исследования около 30 млн долларов. За последнее десятилетие в разработки по производству «чистого мяса» инвестировали миллиардеры Билл Гейтс Ричард Брэнсон , а также такие сельхозгиганты, как Cargill и Tyson Foods.

Однако достичь успеха, который выразится в создании эффективной, а самое главное — дешевой промышленной линии, так и не удается. Нидерланды, например, перестали вкладывать средства в эти разработки, считая, что надо сосредоточиться на производстве продуктов из растительного белка. Вполне вероятно, что это правильно, считает пищевой химик-технолог Сергей Белков

«На сегодняшний момент технология, конечно, космически дорогая, космически сложная. На будущее — это, наверное, перспективно, когда это будет масштабировано в сотни тонн. Но сейчас каких-то перспектив с точки зрения экономики, с точки зрения продаж не существует. Если говорить об аналогах мяса или растительных белков, то тут все прозрачнее; действительно, этот продукт экономически выгоден, экономически обоснован. То, что есть на сегодняшнем рынке, цена его переоценена; потому что растительный белок стоит намного дешевле мясного. Превратить его в некую структурированную, текстурированную котлету не так сложно и не так дорого».

В феврале в заслуженном научном журнале Nature была опубликована статья, в которой говорится о том, что, несмотря на горячий интерес к вопросу «чистого мяса», десятки и сотни миллионов долларов инвестиций, технические трудности по его производству связаны с нехваткой фундаментальных исследований в этой области.

Но все равно есть энтузиасты, которые надеются совершить прорыв в этой сфере. Таков и совладелец и гендиректор Очаковского комбината пищевых ингредиентов Александр Савков. Его предприятие производит ячменную и рисовую муку для добавления при производстве колбас и мясных полуфабрикатов, мальтодекстрин для замены сухого молока в молочных продуктах, а также соевый текстурат, клетчатку, фосфаты, консерванты и концентрат соевых бобов. Но теперь решил вложится в выращивание искусственного мяса. Он верит, что ему за несколько лет удастся начать производить его по себестоимости 500 рублей за килограмм. Пока же первые 40 граммов обошлись ему намного дороже. Но даже это достижение, уверен Александр Савков:

«Россия, получается, встает в один ряд с США и Нидерландами — там, где уже эта технология достигла своего высшего развития. Мы, к сожалению, на данный момент пока от них отстаем. Но очень быстро сокращаем свое отставание, и я надеюсь, что через несколько лет выйдем вперед. Пока все культуральные среды создаются в Швейцарии. Факторы роста, которые мы используем, и ферменты — производства Америки, Японии, Швейцарии, Германии. Первую культуральную среду мы ждали 3,5 месяца, и обошлась она нам около 3 млн рублей».

Мясо из растительных белков, в отличие от мяса из пробирки, подойдет для питания вегетарианцев и даже некоторых веганов. Но сейчас не в пищевых убеждениях дело. Мясное животноводство отнимает массу земель и ресурсов и сильно загрязняет планету. А метан от животноводческих ферм считается одним из основных факторов, способствующих глобальному изменению климата.