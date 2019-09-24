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Робот «Федор» готовится стать «отцом» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 31 минуту назад
Робот «Федор» готовится стать «отцом»
Фото: РИА Новости
В России в будущем могут создать отряд роботов-космонавтов для использования на МКС, «родоначальником» которых станет робот «Федор», рассказал исполнительный директор НПО «Андроидная техника» (компания-разработчик робота) Евгений Дудоров.
«Преждевременно говорить, какой это будет отряд и какие задачи он будет выполнять, потому что мы пока находимся на стадии определения задач. Полетом робота «Федора» мы проверили маленький кусочек целого блока задач, которые нас ждут. Чтобы сделать следующие шаги, нам нужно проанализировать проведенный эксперимент, определить задачи, которые могут решать роботы на внешней поверхности МКС, по ремонту спутников, на Луне. Это все нужно будет переложить на дорожную карту и определить, какие роботы нам нужны для ее выполнения — антропоморфные, не антропоморфные, роботы-манипуляторы», — передает РИА «Новости» слова Дудорова.
Он добавил, что компания понимает перспективу применения антропоморфных роботов на МКС и Луне, но это не является догмой.
«Скорее всего, появится целая череда устройств, которые будут заточены каждый под свою задачу. Появится не один и даже не десяток разных роботов», — сказал Дудоров.
Напомним, в четверг робот «Федор» заявил, что роботы-аватары необходимы для колонизации Солнечной системы.
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Технологии , Наука и техника , РИА Новости
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