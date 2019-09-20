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Получение света из тьмы: изобретен новый источник энергии 

Мир24 1 час назад
Получение света из тьмы: найден новый источник энергии
Фото: «Мир24» / Елена Андреева
Американские ученые из Стэнфордского университета изобрели устройство, которое генерирует энергию из холодного ночного неба, когда солнечные батареи не работают. Об этом сообщает портал Scitechdaily.
Солнечные панели являются эффективным источником возобновляемой энергии в течение дня. Однако, пока не существует аналогичного устройства для выработки энергии ночью. Потребители электричества можно оснащать батареями для хранения энергии, произведенной днем, но это заметно увеличивает их стоимость.
Разработанное учеными Вей Ли и Шаньхуэй Фаном устройство работает за счет явления, при котором обращенная к небу поверхность ночью передает свое тепло атмосфере, достигая более низкой температуры, чем окружающий воздух. Этот принцип перепада температур и используется для выработки возобновляемой электроэнергии.
Недорогой термоэлектрический генератор протестировали под ясным декабрьским небом на крыше в Стэнфорде. Устройство было подключено к белому светодиоду и питало его, вырабатывая слабый свет. Выходная мощность составила примерно до 25 милливатт энергии на квадратный метр.
«Наша работа в будущем дает возможность использовать холод космоса в качестве возобновляемого источника энергии. Это дополнит технологию получения солнечной энергии. Хотя выходная мощность всегда будет существенно ниже, она может работать в часы, когда солнечные элементы не могут», — говорят исследователи.
Поскольку основной деталью изобретения является простой алюминиевый диск, покрытый краской, команда считает, что устройство можно легко масштабировать для практического использования. Количество вырабатываемого электричества на единицу площади небольшое, но исследователи утверждают, что прибор можно сделать в двадцать раз мощнее с помощью несложных доработок.
Ранее сообщалось, что в Британии запустили первую железнодорожную линию на солнечных батареях. На начальном этапе солнечная энергия обеспечивает в составе электричество для систем освещения и сигнализации.
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Технологии , Наука и техника
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