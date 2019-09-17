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Создание космического лифта признали возможным 

Lenta.ru 1 час назад
Создание космического лифта признали возможным
Фото: Pat Rawlings / NASA / Wikimedia
Международная группа ученых из США выяснила, что одну из разновидностей космического лифта возможно построить с помощью современных технологий. В данном случае речь идет о «мосте», соединяющем Землю и Луну. Об этом сообщает издание Science Alert.
По словам исследователей, такая технология осуществима с технической и экономической точек зрения с использованием инструментов и материалов, которыми человечество располагает на настоящий момент. Преимущество моста, или «космической линии», состоит в том, что он будет обращаться вокруг Земли лишь один раз в месяц, что означает меньшую нагрузку со стороны центробежной силы.
Сама конструкция будет не касаться поверхности Земли, а располагаться на высоте 42 164 километров над ее поверхностью. Она позволит свободно перемещаться с околоземной орбиты на поверхность спутника и уменьшит необходимое количество топлива до трети от нынешнего значения. По задумке ученых, для строительства моста должен использоваться материал вроде углеродного полимера Zylon.
В точке Лагранжа, где гравитационные силы Земли и луны уравновешиваются, можно построить «базовый лагерь» для проведения экспериментов, запуска зондов, а также для создания дополнительной устойчивости всей конструкции.
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Технологии , Наука , Наука и техника , США
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