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Подтвержден отказ коллектора «Союз МС-11» 

Lenta.ru + ещё 8 1 час назад
Подтвержден отказ коллектора «Союз МС-11»
Фото: РИА Новости
Возвращение в июле космического корабля «Союз МС-11» с Международной космической станции (МКС) на Землю действительно сопровождалось нештатной ситуацией, передает РИА Новости заявление космонавта Олега Кононенко.
«Действительно, после отработки тормозного импульса перед входом (корабля) в атмосферу прошло сообщение об отказе одного из коллекторов двигателей ориентации и причаливания», — сказал участник полета.
По его словам, данная «ситуация абсолютно не критичная и не страшная, потому что все системы в корабле резервированы». «Система автоматически перешла на резервный (коллектор), ориентация держалась. Мы вошли в нужной ориентации в атмосферу и сели спокойно. Ситуация не вызвала у нас никакого волнения», — уточнил космонавт.
25 июня в ходе прямой трансляции спуска на Землю капсулы «Союз МС-11», организованной «Роскосмосом» и НАСА, Кононенко сказал, что «прошла общая авария первого коллектора». Данную информацию распространило НАСА, однако «Роскосмос» в такой ситуации увидел лишь «подготовку к использованию (в случае возможного возникновения необходимости) резервный коллектор».
На борту «Союз МС-11» находились, кроме Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн.
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Технологии , Наука и техника , Энн Макклейн , Олег Кононенко , Роскосмос , NASA , РИА Новости
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