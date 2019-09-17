Подтвержден отказ коллектора «Союз МС-11»

Возвращение в июле космического корабля «Союз МС-11» с Международной космической станции (МКС) на Землю действительно сопровождалось нештатной ситуацией, передает РИА Новости заявление космонавта Олега Кононенко

«Действительно, после отработки тормозного импульса перед входом (корабля) в атмосферу прошло сообщение об отказе одного из коллекторов двигателей ориентации и причаливания», — сказал участник полета.

По его словам, данная «ситуация абсолютно не критичная и не страшная, потому что все системы в корабле резервированы». «Система автоматически перешла на резервный (коллектор), ориентация держалась. Мы вошли в нужной ориентации в атмосферу и сели спокойно. Ситуация не вызвала у нас никакого волнения», — уточнил космонавт.

25 июня в ходе прямой трансляции спуска на Землю капсулы «Союз МС-11», организованной «Роскосмосом» НАСА , Кононенко сказал, что «прошла общая авария первого коллектора». Данную информацию распространило НАСА, однако «Роскосмос» в такой ситуации увидел лишь «подготовку к использованию (в случае возможного возникновения необходимости) резервный коллектор».