Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия займется освоением Луны вместе с Китаем 

360tv.ru + ещё 8 1 час назад
Россия займется освоением Луны вместе с Китаем
Фото: : Lockheed Martin/Flickr.com/Global Look Press
Роскосмос получил разрешение российского правительства на переговоры с Китаем. Стороны должны обсудить совместную работу по освоению Луны. Распоряжение премьер-министра России Дмитрия Медведева опубликовано на портале правовой информации.
Согласно документу, страны проведут переговоры о сотрудничестве в рамках российской миссии с космическим аппаратом «Луна-Ресурс-1». а также китайской миссии по изучению полярной стороны Луны «Чанъэ-7».
Кроме того, планируется, что специалисты двух стран будут сотрудничать «в области создания объединенного Центра данных по исследованию Луны и дальнего космоса».
По словам директора Института космических исследований Анатолия Петруковича, в единой базе будет размещена вся актуальная информация о спутнике Земли, пишет РИА «Новости». Доступ к центру предоставят российским и китайским ученым.
Россия и Китай должны обсудить вопрос сотрудничества в сфере космоса во время официального визита премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна в Москву. Регулярная встреча глав правительств двух стран должна пройти в период с 16 по 18 сентября 2019 года.
Пользователи Сети утверждают, что нашли в соли стекло
360tv.ru: последние новости
Роскосмос показал секретные документы о начале исследования Луны Роскосмос показал секретные документы о начале исследования Луны Крымский астроном впервые увидел межзвездную комету Крымский астроном впервые увидел межзвездную комету «Роскосмос» анонсировал запуск пяти японских спутников в 2020 году «Роскосмос» анонсировал запуск пяти японских спутников в 2020 году
Комментарии
Технологии , Наука и техника , Дмитрий Медведев , Роскосмос , Госсовет КНР , Правительство РФ , РИА Новости , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Главу Веровного суда выдвинули на новый срок
Главу Веровного суда выдвинули на новый срок2
Киев допустил полный отказ Украины от Донбасса
Киев допустил полный отказ Украины от Донбасса236
Женщина сбросила ребенка с моста в Москве
Женщина сбросила ребенка с моста в Москве119
Умер Валерий Успенский
Умер Валерий Успенский
Стало известно, когда Заворотнюк поставили диагноз
Стало известно, когда Заворотнюк поставили диагноз4
Видео
В «Уральских авиалиниях» ответили на уход Юсупова
07:10
В «Уральских авиалиниях» ответили на уход Юсупова
Общество
В Подмосковье выпал снег
00:09
В Подмосковье выпал снег
Погода Общество
Киев допустил полный отказ Украины от Донбасса
01:02
Киев допустил полный отказ Украины от Донбасса
Украина В мире
Стало известно, когда Заворотнюк поставили диагноз
01:48
Стало известно, когда Заворотнюк поставили диагноз
Шоу-бизнес
Саудовская Аравия закрыла нефтепровод на Бахрейн
02:00
Саудовская Аравия закрыла нефтепровод на Бахрейн
Ближний Восток В мире
Сердюков и Васильева завели троих детей
00:28
Сердюков и Васильева завели троих детей
Общество Другое
Путин впервые процитировал Коран
06:27
Путин впервые процитировал Коран
Политика
В интеграции РФ и Белоруссии нашли опасность для Украины
03:02
В интеграции РФ и Белоруссии нашли опасность для Украины
Политика В мире
Шепелев обратился к семье Заворотнюк с призывом
04:46
Шепелев обратился к семье Заворотнюк с призывом
Шоу-бизнес Другое
Ответный удар: как США отомстят Ирану
02:08
Ответный удар: как США отомстят Ирану
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение