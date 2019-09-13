В Госдуме предложили доставлять лекарства дронами

В Госдуме предложили доставлять лекарства в села с помощью дронов

Беспилотные летательные аппараты можно использовать для доставки лекарств в удаленные и труднодоступные местности, что помогло бы решить проблему доступности препаратов для проживающих там граждан, соответствующее предложение зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов ЛДПР ) направил министру здравоохранения Веронике Скворцовой "В целях улучшения социального климата и повышения уровня жизни людей в труднодоступных и удаленных местностях предлагаем разработать комплексную программу "Мобильные лекарства" с возможностью доставки лекарственных средств с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)", — говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.