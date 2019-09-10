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Робота «Федора» доставили в Королев и временно убрали на хранение 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Робота «Федора» убрали на хранение
Фото: РИА Новости
Робота "Федора" доставили в Королев в Ракетно-космическую корпорацию (РКК) "Энергия", где его убрали на хранение в кофр. Соответствующие записи появились на его странице в Twitter во вторник.
"Я вернулся в город Королев вместе со спускаемым аппаратом", — говорится в сообщении, к которому прикреплено видео.
На кадрах видно, как робота достают из спускаемого аппарата корабля "Союз МС-14". "Федора" поместили в кофр. Он уточнил, что "рад встрече со специалистами… легендарной космической фирмы" и ждет "указаний по дальнейшим проверкам по итогам полета".
Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-14" без экипажа, но с роботом "Федором" на борту, совершил посадку в степи в 147 км юго-восточнее города Жезказган 7 сентября.
Испытательный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14", на борту которого вместо экипажа находились "Федор" и грузы, состоялся 22 августа. Стыковка с МКС состоялась 27 августа со второй попытки.
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Технологии , Наука и техника , РКК Энергия , Королев
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