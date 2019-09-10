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Сборка спутников системы «Смотр» в Подмосковье начнется в 2023 году 

ТАСС + ещё 1 6 часов назад
МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Производство спутников для системы дистанционного зондирования Земли «Смотр» начнется на предприятии в подмосковном Щелкове в 2023 году. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе компании «Газпром космические системы» (ГКС).
"Сборку и испытания первых спутников системы «Смотр» планируется осуществить на СПКА [сборочное производство космических аппаратов] в 2023 году после того, как СПКА будет введен в эксплуатацию в 2022 году", — отметили в пресс-службе компании.
В систему будут входить спутники высокодетальной оптической съемки ("Смотр-В") и радиолокационной съемки ("Смотр-Р").
Спутниковая система ГКС будет применяться для выявления незаконного использования природных ресурсов, контроля объемов работ при строительстве, ледовой обстановки, мониторинг нефтяных разливов, контроля движения судов и других задач в интересах группы "Газпром".
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Технологии , Наука и техника , Газпром , ИТАР-ТАСС , Москва , Московская область
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