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Индия впервые отправила корабль на Луну и потеряла его 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Индия отправила корабль на Луну и потеряла его
Фото: РИА Новости
Индия впервые отправила космический корабль на Луну, однако потеряла с ним связь за секунды до его приземления, всего в двух километрах от цели. Об этом сообщает журнал Science.
Издание отмечает, что Индия могла бы стать четвертой страной, приземлившейся на Луну, после Соединенных Штатов, Советского Союза и Китая. Представители Индийской организации космических исследований (ISRO) не уточнили, разрушен ли их корабль.
Премьер-министр Нарендра Моди был проинформирован о потере аппарата и вскоре после этого уехал из центра запуска. Пресс-конференция в честь пуска корабля на Луну была отменена. Старший научный сотрудник института исследований и анализа обороны Аджей Леле заявил, что неудача — это часть игры. Он добавил, что Индия попыталась совершить то, чего раньше никогда не делала.
По мнению ученых из ISRO, есть признаки того, что корабль отклонился от запрограммированной траектории и не смог контролировать свою скорость с помощью четырех боковых подруливающих устройств и одного среднего двигателя. Эксперты добавили, что продолжают анализировать данные и устанавливать причину произошедшего.
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Технологии , Наука , Наука и техника , Нарендра Моди , Индия , Китай , США
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