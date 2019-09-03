Джин в железной банке: человечество спасут консервы?

Звание "Благодетель человечества" и 12 000 франков — так Наполеон Бонапарт наградил французского повара, который придумал способ длительного хранения еды. Англичане изобрели для нее надежную тару и построили консервный завод. 3 сентября 1812 года была выпущена первая в мире банка консервов.

Массовыми потребителями сразу стали солдаты наполеоновской армии. Правда, английским жестянкам они предпочитали французские стеклянные бутыли с высоким горлом. Их и выпускал "благодетель человечества" — Николя Аппер.

Отравленная лягушатина

Кондитер Аппер был и практик, и теоретик, даже написал труд — "Искусство сохранения субстанции". Он экспериментировал с разными субстанциями при разной температуре. Сначала герметично закупоривал их в стеклянную тару, потом кипятил в соленой воде до того момента, когда можно было с чистой совестью сказать: внутри никаких "маленьких животных" нет. С бутылями Аппера познакомились и русские — во время Отечественной войны 1812 года они нередко были трофеем противника. Однако солдаты армии Александра I с недоверием относились к содержимому. Считалось, что в бутыли закатывали лягушатину. Возможно, даже отравленную.

Про бутыли почти забыли через десять лет — жестяные банки оказались надежнее. Поначалу, как все новое, удивляли. Русские журналы, например, публиковали такие новости: "Теперь до такой степени совершенства дошли, что готовые обеды от Робертса в Париже посылают в Индию в каких-то жестяных посудах нового изобретения, где они сберегаются от порчи". "Жестяные посуды" придумал британец Питер Дюран.

Штыковая атака

Банки Дюрана были всем хороши, только чересчур тяжелые. Вес стандартной под тушенку мог превышать полкилограмма. Кроме того, их было трудно открыть — требовались молоток и долото. На фронте часто шли на банку со штыком — штыки, как правило, ломались. Например, во время Крымской войны британские солдаты наломали столько штыков, когда пытались поесть, что командование выпустило приказ, запрещающий открывать консервы штыками. Мучения с вскрытием банок продолжались почти 45 лет, пока в Англии не появился первый консервный нож, а к концу столетия американцы и вовсе предложили колечко на крышке.

Но была проблема похуже. Долгое время при изготовлении банок применялся смертельно опасный для человека свинец. В 1873 году от него погибли 20 норвежских охотников. Их судно зажало льдами, они решили зимовать на острове Шпицберген, провели там всю полярную ночь — с осени до начала лета. Охотиться ночью было невозможно, так что питались консервами. А когда за ними пришел корабль, команда нашла только мертвые тела. Причиной смерти определили медленное отравление свинцом.

Осторожно, бомбаж!

Современные материалы для консервных банок давно не опасны, тем не менее с ними надо обращаться осторожно. Об этом напоминает профессор Исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Александр Батурин

"Изобретение консервов — важная веха в истории человечества. Невозможно питаться только свежей едой, нужно откладывать впрок. Но поскольку вечного ничего не бывает, внимательно смотрите на банку. Некоторые консервы имеют тенденцию вздуваться, образуется так называемый бомбаж. Если это из-за того, что при изготовлении внутрь попал воздух, то ничего страшного. Другая причина — размножение споровой микрофлоры, а она может вызвать серьезные заболевания. Советую вообще не вскрывать вздувшуюся банку. Неважно, от чего это произошло".

При правильном приготовлении консервы могут храниться без порчи почти столетие. Это доказали русские продукты.

Двойное дно

В России консервные фабрики начали строить с 1870 года. Главным заказчиком, как и во всех странах, была армия. Банки содержали: жареную говядину или баранину, овощное рагу с мясом, кашу, мясо с горохом и гороховую похлебку. Примерно такой набор подготовили для экспедиции, которая в 1900 году отправилась в Арктику. Консервы ждали исследователей в естественном холодильнике — в вечной мерзлоте на Таймыре. К несчастью, группа, которая должна была их забрать, пропала без вести через два года работы. Тайник обнаружили через 70 с лишним лет. 48 банок щей с мясом и кашей оказались пригодными в пищу. Их надо было просто разогреть.

© РИА Новости / А. Натрускин /// Консервы, оставленные одной из русских экспедиций на побережье Ледовитого океана в 1900 году