Индийский луноход пошел на посадку

Посадочный модель «Викрам» отделился от АМС «Чандраян-2» и отправился к Луне. Его задачей является доставка на спутник ровера «Прагьян», который, затем, отправится изучать ближайшие окрестности места посадки.

Как сообщает AP, маневр пошел успешно и все задействованные на данный момент бортовые системы работают исправно. Если и дальше все пойдет по намеченным планам, то Индия станет четвертой страной на Земле, имеющей опыт успешной посадки аппарата на Луну. В настоящее время модуль находится на высоте 100 километров над Луной и продолжает медленно снижаться. Посадка запланирована на 7 сентября, после нахождения пригодной для нее ровной площадки.

Ландер «Викрам» рассчитан на работу в течение одних лунных суток, эквивалентных по длительности 14 земным. На его борту находятся три научных прибора, предназначенных для изучения сейсмической активности Луны, ее ионосферы и перепадов температуры на поверхности. Но, главной миссией «Викрама» станет ретрансляция сигналов с ровера.

27-килограммовый луноход сможет отъехать от базовой станции на 500 метров. Его «вооружение» состоит из рентгеновского спектрометра и лазерного спектроскопа, предназначенных для изучения лунного грунта в месте посадки.

Не так давно мы писали о целях миссии немного подробнее.