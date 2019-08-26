Европейское космическое агентство откажется от российских «Союзов»

Европейское космическое агентство в ближайшие годы не будет использовать российские «Союзы» для доставки астронавтов на МКС, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу постоянного представительства ЕКА в России Рене Пишель.

Он отметил, что в ближайшие годы астронавты будут летать на американских кораблях.

Уточняется, что это связано с американской квотой, по которой летают европейские астронавты.

При этом глава не исключает, что европейские астронавты могут вернуться к использованию российских кораблей. Однако, для этого необходима договоренность между США и Россией о «перекрестных полетах».

Ранее сообщалось, что ракету «Союз» доработали после аварии.