NASA: стыковка «Союза» с МКС прервана из-за проблем в системе стыковки «Курск»

Стыковка "Союза МС-14" со станцией была отменена из-за проблем с усилителем системы "Курс" на борту МКС. Об этом сообщили в NASA.

"Стыковка прервана из-за проблемы в системе автоматической стыковки "Курс", — сказал диктор в ходе трансляции на сайте NASA.

Он добавил, что корабль отведен на безопасное расстояние от станции, специалисты российского ЦУП (Центр управления полетами) разбираются в ситуации.

В ведомстве также сообщили, что космонавты РФ не могли пристыковать "Союз МС-14" в ручном режиме из-за отсутствия необходимого оборудования на корабле. ЦУП в скором времени передаст космонавтам инструкции по замене усилителя системы стыковки на борту МКС.